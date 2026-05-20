Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Италия
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
США
:
Германия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
Горбенко о «Локомотиве»: «У Ярославля отработана система. Свой вклад внесли штабы Квартальнова и Никитина, рука Хартли тоже видна. Боб и его помощники великолепно ведут игру в деталях»

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Горбенко высказался о системе игры команды.

Ярославский клуб вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3−2, 4:1 в пятой игре).

— Иногда кажется, что «Ак Барс» играет слишком осторожно — и не реализует свой потенциал. Тренерская ошибка?

— Коллег не обсуждаю. Да, Казань играет очень рационально, где-то, возможно, ей не хватает агрессии.

Но при этом нужно учесть, соперник какого уровня выходит против «Ак Барса» на лед. Серия очень напряженная — и где-то Казани не хватает эмоций. Пятый матч это показал. Две-три игры можно выдать на эмоциях, как например, второй и четвертый матчи финала, когда «Ак Барс» сыграл очень сильно и победил.

Но на дистанции обычно выигрывает система. А она отработана у Ярославля.

— Откуда эта система взялась?

— Работа многих лет. У ярославского хоккея хороший фундамент, качественно работает молодежная школа.

Плюс на протяжении шести-семи лед свой вклад в развитие «Локомотива» внесли штабы Дмитрия Квартальнова (в него входил Горбенко — Спортс) и Игоря Никитина, оба не были временщиками, работали серьезно, стратегически, с активным привлечением молодежи. На этом фундаменте построил команду и штаб Боба Хартли.

— Работа Хартли — чисто техническая и формальная?

— Я бы не сказал, рука Хартли видна! Он и его помощники великолепно ведут игру в деталях.

Например, увидели, что в расстановке «четыре на четыре» у Ярославля есть преимущество — и пошли обоюдные удаления. Ну и так далее, — сказал Горбенко.

«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина.