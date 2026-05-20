Горбенко о «Локомотиве»: «У Ярославля отработана система. Свой вклад внесли штабы Квартальнова и Никитина, рука Хартли тоже видна. Боб и его помощники великолепно ведут игру в деталях»

Ярославский клуб вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3−2, 4:1 в пятой игре).
— Иногда кажется, что «Ак Барс» играет слишком осторожно — и не реализует свой потенциал. Тренерская ошибка?
— Коллег не обсуждаю. Да, Казань играет очень рационально, где-то, возможно, ей не хватает агрессии.
Но при этом нужно учесть, соперник какого уровня выходит против «Ак Барса» на лед. Серия очень напряженная — и где-то Казани не хватает эмоций. Пятый матч это показал. Две-три игры можно выдать на эмоциях, как например, второй и четвертый матчи финала, когда «Ак Барс» сыграл очень сильно и победил.
Но на дистанции обычно выигрывает система. А она отработана у Ярославля.
— Откуда эта система взялась?
— Работа многих лет. У ярославского хоккея хороший фундамент, качественно работает молодежная школа.
Плюс на протяжении шести-семи лед свой вклад в развитие «Локомотива» внесли штабы Дмитрия Квартальнова (в него входил Горбенко — Спортс) и Игоря Никитина, оба не были временщиками, работали серьезно, стратегически, с активным привлечением молодежи. На этом фундаменте построил команду и штаб Боба Хартли.
— Работа Хартли — чисто техническая и формальная?
— Я бы не сказал, рука Хартли видна! Он и его помощники великолепно ведут игру в деталях.
Например, увидели, что в расстановке «четыре на четыре» у Ярославля есть преимущество — и пошли обоюдные удаления. Ну и так далее, — сказал Горбенко.
