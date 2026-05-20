Агент Така про 0 очков Алекса в 7 играх серии с «Монреалем» при полезности «минус 8»: «Гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке»

30-летний Так не набрал ни одного очка в 7 играх серии с «Канадиенс» (3−4) при полезности «минус 8». При этом американец нанес 26 бросков в створ — больше всех в команде.
В 6 матчах серии первого раунда с «Бостоном» он набрал 7 (4+3) баллов при «+8».
«Я гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке», — сказал Бартлетт.
Летом Так может выйти на рынок свободных агентов. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,75 миллиона долларов.
Бобровский — 2-й в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff. Так — 1-й, Овечкин — 6-й, Малкин — 8-й, Михеев — 29-й, Тарасенко — 31-й.