Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 — изначально было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне

Таким образом, завершен процесс расширения лиги до 12 команд. В сезоне-2026/27 дебютируют 4 новых клуба — из Сан-Хосе, Лас-Вегаса, Детройта и канадского Гамильтона.
Напомним, что PWHL была основана в 2023 году компанией Mark Walter Group, принадлежащей бизнесмену Марку Уолтеру.
В дебютном сезоне приняли участие 6 команд — «Торонто», «Оттава», «Монреаль», «Миннесота», «Бостон» и «Нью-Йорк». В сезоне-2025/26 к лиге присоединились «Ванкувер» и «Сиэтл».
Таким образом, в сравнении с первыми двумя сезонами лиги число команд удвоится.
18 006 зрителей пришли на матч PWHL в Нью-Йорке, установив рекорд посещаемости женского хоккея в США.