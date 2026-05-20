Детский тренер Овечкина надеется, что занятия в его академии в Москве будут бесплатными: «Хоккей — спорт для крестьян, так сказать. Дети из малоимущих семей более подвижные»

Ожидается, что строительство академии в рамках спортивного кластера в Мневниковской пойме завершится в нынешнем году. В главном здании академии должны быть две тренировочные площадки и две ледовые арены, на территории академии будет гостиница для спортсменов, центр восстановления и реабилитации.
"Хороший игрок может вырасти везде, а при условии такой поддержки [со стороны игрока] и если занятия в академии будут бесплатными, то это огромная помощь тем, кто мог бы пробиться в большой хоккей, но не имеет особых средств.
Хоккей — вид спорта, так сказать, для крестьян, потому что дети из малоимущих семей более подвижные, не подвержены каким-то отвлекающим факторам. Эффекта же работы академии стоит ждать через лет семь-восемь.
Соответственно, было бы лучше, если родители не платили и за амуницию. Хоккей сейчас стал дорогим видом спорта, им могут заниматься дети из достаточно обеспеченных семей. Формы, клюшки подорожали", — сказал Калинцев.