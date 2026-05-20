Алифанов о знакомстве с Овечкиным: «Для меня это было просто вау — увидеть таких звезд и спокойно пообщаться. Он очень простой человек, как и Кузнецов. Хороший русский парень»

Алифанов уехал в Северную Америку из школы «Трактора» в 2021 году.
— Вы и на матчах «Вашингтона» бывали?
— Первый раз, когда я побывал на матче НХЛ, это был матч «Вашингтон» — «Монреаль». Тогда Женя Кузнецов дал мне билеты. И я в первый раз увидел и Александра Овечкина, а после матча мы встретились в подтрибунном помещении.
Для меня тогда это было просто вау — увидеть таких звезд и спокойно пообщаться. Помню, один раз Александр позвал семью Жени на ужин русских перед сезоном. Тогда еще был Саша Алексеев, Ваня Мирошниченко, Богдан Тринеев. И Женя меня тоже пригласил.
Посидеть за столом с такими людьми, послушать истории про хоккей — всегда очень интересно. Тогда я впитал их хоккейную энергию и очень хорошо провел сезон.
— Говорят, Овечкин очень простой в общении человек.
— Да, очень простой человек, как и Женя. Никогда не отказывает в фотографии. Хороший русский парень, — сказал Алифанов.