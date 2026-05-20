Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
США
1
:
Германия
1
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.90
П2
6.14
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Швеция
2
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.50
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
21.05
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. Чемпионат мира
21.05
Латвия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
13.50
X
8.50
П2
1.17
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
0
:
Швейцария
9
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
3
:
Италия
1
П1
X
П2

Алифанов о знакомстве с Овечкиным: «Для меня это было просто вау — увидеть таких звезд и спокойно пообщаться. Он очень простой человек, как и Кузнецов. Хороший русский парень»

22-летний защитник Ярослав Алифанов из Johnson & Wales University (команда играет в студенческой лиге США NCAA Division III) рассказал о знакомстве с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

Алифанов уехал в Северную Америку из школы «Трактора» в 2021 году.

— Вы и на матчах «Вашингтона» бывали?

— Первый раз, когда я побывал на матче НХЛ, это был матч «Вашингтон» — «Монреаль». Тогда Женя Кузнецов дал мне билеты. И я в первый раз увидел и Александра Овечкина, а после матча мы встретились в подтрибунном помещении.

Для меня тогда это было просто вау — увидеть таких звезд и спокойно пообщаться. Помню, один раз Александр позвал семью Жени на ужин русских перед сезоном. Тогда еще был Саша Алексеев, Ваня Мирошниченко, Богдан Тринеев. И Женя меня тоже пригласил.

Посидеть за столом с такими людьми, послушать истории про хоккей — всегда очень интересно. Тогда я впитал их хоккейную энергию и очень хорошо провел сезон.

— Говорят, Овечкин очень простой в общении человек.

— Да, очень простой человек, как и Женя. Никогда не отказывает в фотографии. Хороший русский парень, — сказал Алифанов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше