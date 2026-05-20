Александр Степанов: «Немного большего ожидал от финала Кубка Гагарина. Больше страсти, огня, запала. Оставшиеся игры должны быть более насыщенные»

Пятая игра серии завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославцев.
«Честно говоря, немного большего ожидал от финала, больше страсти, огня, запала. Может быть, две, возможно, оставшиеся игры, когда “Ак Барсу” некуда отступать, а “Локомотиву” надо побеждать, чтобы стать чемпионом, должны быть более насыщенные, поамбициознее, с большим количеством стыков. И команды будут лучше двигаться, потому что, мне кажется, они подошли к финалу немного уставшими.
У Ярославля были длинные две последние игры с Омском, Казани почему-то не хватает движения. Казань будет ложиться костьми, чтобы не допустить, чтобы Ярославль выиграл шестой матч.
Арефьев в старте? Нет, надо ставить Билялова, Тимур играет более уверенно. До этого выбрали вратаря, с ним и надо идти.
Что касается тактических решений, то Хартли правильно сделал, что убрал Радулова из привычной тройки. Было видно, что у них не все получалось в последние игры. В пятой встрече Ярославль играл лучше этим обновленным составом", — сказал Степанов.