Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
США
4
:
Германия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
6
:
Словения
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
0
:
Швейцария
9
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
3
:
Италия
1
Александр Степанов: «Немного большего ожидал от финала Кубка Гагарина. Больше страсти, огня, запала. Оставшиеся игры должны быть более насыщенные»

Экс-нападающий «Ак Барса» Александр Степанов высказался о серии финала Кубка Гагарина между казанцами и «Локомотивом» (2−3).

Источник: Спортс‘’

Пятая игра серии завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославцев.

«Честно говоря, немного большего ожидал от финала, больше страсти, огня, запала. Может быть, две, возможно, оставшиеся игры, когда “Ак Барсу” некуда отступать, а “Локомотиву” надо побеждать, чтобы стать чемпионом, должны быть более насыщенные, поамбициознее, с большим количеством стыков. И команды будут лучше двигаться, потому что, мне кажется, они подошли к финалу немного уставшими.

У Ярославля были длинные две последние игры с Омском, Казани почему-то не хватает движения. Казань будет ложиться костьми, чтобы не допустить, чтобы Ярославль выиграл шестой матч.

Арефьев в старте? Нет, надо ставить Билялова, Тимур играет более уверенно. До этого выбрали вратаря, с ним и надо идти.

Что касается тактических решений, то Хартли правильно сделал, что убрал Радулова из привычной тройки. Было видно, что у них не все получалось в последние игры. В пятой встрече Ярославль играл лучше этим обновленным составом", — сказал Степанов.