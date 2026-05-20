Никита Комаров о 6-м матче финала: «Для “Ак Барса” не время экспериментов по вратарской бригаде. Ожидаю увидеть Билялова»

«Мы наблюдали очередную сильную игру от “Локомотива”, причем даже при очень осторожном начале.
В плей-офф, особенно в финале, очень важна психология команды. Второй период показал, что если ты не можешь реализовать свои голевые моменты вовремя, то наказание будет неизбежно — отсюда и два серийных гола Ярославля за полторы минуты.
Считаю, для «Ак Барса» не время экспериментов по вратарской бригаде, поэтому в шестой игре ожидаю увидеть Билялова.
Закроет ли «Локомотив» серию? Хоккей тем и прекрасен хоккей, что каждый матч начинается со счета 0:0. Поэтому в Казани все будет заново, с чистого листа", — сказал Комаров.
Билялов пропустил 3 шайбы и был заменен на Арефьева в матче против «Локомотива».