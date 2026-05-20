Дмитрий Рябыкин: «Локомотив» нагло переигрывает «Ак Барс» во вторых периодах. Хартли находит нужные слова, чтобы игроки взвинчивали темп. Нередко именно этот отрезок становится ключевым"

— На чем Хартли делает основной тренерский акцент сейчас, в решающей серии плей-офф? Это физика, психология или, может быть, какие-то тактические моменты?
— Все вместе. Но самое главное в ключевых матчах, когда на кону стоит многое — это психология. Если посмотреть внимательно на эту финальную серию с Казанью, то стоит обратить внимание, что «Локомотив» во вторых периодах просто нагло переигрывает «Ак Барс».
Это говорит о том, что в первом перерыве Боб находит нужные слова и подходы, чтобы ярославские игроки резко взвинчивали темп. Нередко именно этот игровой отрезок становится ключевым и приносит железнодорожникам победный результат.
— Вторая двадцатиминутка — это тот отрезок, когда у команд дальняя скамейка и не так легко проводить смены, если долго нет остановки игры…
— Да, совершенно верно. Здесь можно использовать такой элемент, как наложение своего более свежего звена, на уже уставшее у соперника. Твоя команда получает преимущество в движении, которое можно успешно использовать. «Локомотив» в этом компоненте хорошо играет, — сказал Рябыкин.