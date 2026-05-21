Плесовских о массовой драке с «Локо»: «Где-то лишнего их игроки сказали, за это получили. Надо думать, что говорить на льду. Началось все не просто так»

После гола в овертайме произошла массовая драка.
"Все нормально, будем продолжать играть, ничего страшного не случилось. Может, где-то лишнего их игроки сказали, и за это они получили. Просто надо думать, что говорить на льду. Началось все не просто так.
Игра соперника не изменилась никак. Просто в начале матча мы допустили свои ошибки, из-за чего и пропустили. Потом вернулись в игру, держали ее под контролем, затем неудачный рикошет, не повезло в овертайме.
На каждую игру надо выходить, не вспоминая, что было в предыдущей. Каждая игра как новая, в которой нужно победить, отдать ей все силы", — сказал Плесовских.