Маккенна — 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Крэйга Баттона, Стенберг — 2-й, Карелс — 3-й, Шилов — 18-й, Клепов — 20-й, Морозов — 25-й

Форвард возглавил топ-64 по версии эксперта TSN.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
2. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
3. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
4. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
5. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
6. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
7. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);
8. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
9. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
10. н Лиам Рак («Медисин-Хэт»);
…18. н Егор Шилов («Викториявилль»);
…20. н Никита Клепов («Сагино»);
…25. н Илья Морозов (университет Майами);
…45. н Егор Барабанов («Сагино»);
46. з Никита Щербаков («Толпар»).
Драфт-лотерея НХЛ. «Торонто» будет выбирать 1-м, «Сан-Хосе» — 2-м, «Ванкувер» — 3-м, «Рейнджерс» — 5-ми, «Вашингтон» — 16-м.