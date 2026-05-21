Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
США
4
:
Германия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
6
:
Словения
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
0
:
Швейцария
9
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
3
:
Италия
1
Маккенна — 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Крэйга Баттона, Стенберг — 2-й, Карелс — 3-й, Шилов — 18-й, Клепов — 20-й, Морозов — 25-й

Гэвин Маккенна занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Крэйга Баттона.

Источник: Спортс''

Форвард возглавил топ-64 по версии эксперта TSN.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

2. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

3. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);

4. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

5. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

6. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

7. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);

8. з Альбертс Смитс («Юкурит»);

9. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

10. н Лиам Рак («Медисин-Хэт»);

…18. н Егор Шилов («Викториявилль»);

…20. н Никита Клепов («Сагино»);

…25. н Илья Морозов (университет Майами);

…45. н Егор Барабанов («Сагино»);

46. з Никита Щербаков («Толпар»).

Драфт-лотерея НХЛ. «Торонто» будет выбирать 1-м, «Сан-Хосе» — 2-м, «Ванкувер» — 3-м, «Рейнджерс» — 5-ми, «Вашингтон» — 16-м.