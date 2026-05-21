Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Финляндия
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
США
4
:
Германия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
6
:
Словения
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
0
:
Швейцария
9
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
3
:
Италия
1
Светлов о Шипачеве: «Не удивлюсь, если “Северсталь” уведет его у Минска. Красивая история — воспитанник на закате карьеры приехал оформлять рекорды КХЛ в родной город»

Бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов поделился мыслями о будущем 39-летнего форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта игрока рассчитан до 31 мая 2026 года. В этом сезоне форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах с учетом плей-офф.

— Не совсем понятно, почему после такого сильного сезона не очень активно продлевает своих лидеров минское «Динамо». В российской прессе много материалов о рекордсмене «Динамо» и КХЛ Шипачеве. Странно, что Минск пока молчит — и первый тысячник в КХЛ может выйти на рынок свободных агентов.

На мой взгляд, тут для «Динамо» риск. Сегодня в нашем хоккее центрфорвард — такое же дефицитное амплуа, как защитник, спрос на них самый высокий. В такой ситуации ряд российских клубов, думаю, поборется за Шипачева.

— Какие это команды?

— Предположу, что в первую очередь — родная для Вадима «Северсталь». Игровая команда, в которой много молодежи. А как показал пример Минска, рядом с Шипачевым молодежь стремительно растет.

Плюс о Череповце в прессе почему-то мало пишут. С приходом Шипачева и гонкой за рекордными очками «Северсталь» окажется в центре внимания. Красивая для региона история — воспитанник на закате карьеры приехал оформлять рекорды КХЛ в родной город. Так что не удивлюсь, если у Минска Вадима уведет именно Череповец.

— Вас не настораживает то, что Шипачеву в следующем году — сорок?

— Посмотрите на Александра Радулова, он уже на этом рубеже — и ничего, на 80-х матчах сезона вместе с «Локомотивом» находится на пике. Шипачев в прошедшем сезоне функционально тоже был в порядке. Как и Гусев в нашем, московском, «Динамо».

Тут скорее дело в соперниках. Уровень мастерства в лиге, увы, такой, что Радулов с Шипачевым абсолютно конкурентны и на старых запасах. Таковы реалии современного хоккея КХЛ, — сказал Светлов.

Шипачев о том, как отметили его 1000 очков: «В НХЛ культ цифр уже много лет, большой опыт раскрутки рекордов. Саня Овечкин — вообще клондайк. Но КХЛ идет по этому пути, прогресс есть».