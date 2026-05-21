Светлов о Шипачеве: «Не удивлюсь, если “Северсталь” уведет его у Минска. Красивая история — воспитанник на закате карьеры приехал оформлять рекорды КХЛ в родной город»

Срок действующего контракта игрока рассчитан до 31 мая 2026 года. В этом сезоне форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах с учетом плей-офф.
— Не совсем понятно, почему после такого сильного сезона не очень активно продлевает своих лидеров минское «Динамо». В российской прессе много материалов о рекордсмене «Динамо» и КХЛ Шипачеве. Странно, что Минск пока молчит — и первый тысячник в КХЛ может выйти на рынок свободных агентов.
На мой взгляд, тут для «Динамо» риск. Сегодня в нашем хоккее центрфорвард — такое же дефицитное амплуа, как защитник, спрос на них самый высокий. В такой ситуации ряд российских клубов, думаю, поборется за Шипачева.
— Какие это команды?
— Предположу, что в первую очередь — родная для Вадима «Северсталь». Игровая команда, в которой много молодежи. А как показал пример Минска, рядом с Шипачевым молодежь стремительно растет.
Плюс о Череповце в прессе почему-то мало пишут. С приходом Шипачева и гонкой за рекордными очками «Северсталь» окажется в центре внимания. Красивая для региона история — воспитанник на закате карьеры приехал оформлять рекорды КХЛ в родной город. Так что не удивлюсь, если у Минска Вадима уведет именно Череповец.
— Вас не настораживает то, что Шипачеву в следующем году — сорок?
— Посмотрите на Александра Радулова, он уже на этом рубеже — и ничего, на 80-х матчах сезона вместе с «Локомотивом» находится на пике. Шипачев в прошедшем сезоне функционально тоже был в порядке. Как и Гусев в нашем, московском, «Динамо».
Тут скорее дело в соперниках. Уровень мастерства в лиге, увы, такой, что Радулов с Шипачевым абсолютно конкурентны и на старых запасах. Таковы реалии современного хоккея КХЛ, — сказал Светлов.
Шипачев о том, как отметили его 1000 очков: «В НХЛ культ цифр уже много лет, большой опыт раскрутки рекордов. Саня Овечкин — вообще клондайк. Но КХЛ идет по этому пути, прогресс есть».