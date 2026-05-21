«Торонто» готов выслушать предложения о любом хоккеисте, кроме Мэттьюса, заявил журналист Джонстон: «При прошлом руководстве этого не было, возможно»

Ранее новым генеральным менеджером клуба стал Джон Чайка.
«Торонто» готов выслушать предложения о любом хоккеисте, кроме Остона Мэттьюса. Возможно, при прошлом руководстве этого не было.
Следует помнить, что у таких игроков, как Морган Райлли, Вильям Нюландер, есть пункты о запрете на обмен, поэтому некоторые из игроков, которые потенциально могут быть доступны, не так уж и доступны, как может показаться на первый взгляд.
Но, похоже, Джон Чайка рассматривает практически все варианты, кроме своего капитана", — сказал Крис Джонстон.
В этом сезоне «Мэйпл Лифс» заняли 15-е место в таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф. Также в отставку был отправлен главный тренер Крэйг Беруби.