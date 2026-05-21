Дорофеев забил «Колорадо», продлив серию с голами в плей-офф до 4 матчей. Форвард «Вегаса» с 10 шайбами возглавляет гонку снайперов Кубка Стэнли

25-летний россиянин отличился во втором периоде при игре в большинстве, использовав передачу Митча Марнера.
В этом матче Дорофеев также получил «минус 1» за полезность, нанес 3 броска по воротам и провел на льду 14:21 (2:06 — в большинстве).
Дорофеев забил в четвертом матче плей-офф подряд. На этом отрезке в его активе шесть голов.
Форвард с 10 голами возглавляет гонку снайперов розыгрыша Кубка Стэнли. Он опережает на один гол партнера по команде Бретта Хаудена (9), который в первой игре с «Эвеланш» тоже отличился шайбой.
В этом плей-офф Дорофеев набрал 12 (10+2) очков в 13 матчах.