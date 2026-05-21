Роман Ротенберг: «Поздравляю “Локомотив” с завоеванием Кубка Гагарина! Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, победил сильнейший»

Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб хоккейного клуба “Локомотив” с завоеванием Кубка Гагарина! Поздравляю болельщиков ярославского клуба!
Выиграть чемпионство в КХЛ при жесточайшей конкуренции невероятно сложно. Выиграть чемпионство второй раз подряд сложнее во много раз.
Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, в котором победил сильнейший", — написал Ротенберг.