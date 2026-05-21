Каюмов о том, сколько бутылок шампанского помещается в Кубок Гагарина: «Не считал, но штук 20 точно»

Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
— Сколько бутылок с жидкостью влили в Кубок?
— Не считал, но штук 20 в него точно помещается, — сказал Каюмов.
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, что в Кубок Гагарина влили как минимум 20 бутылок шампанского.
Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
— Сколько бутылок с жидкостью влили в Кубок?
— Не считал, но штук 20 в него точно помещается, — сказал Каюмов.