Хартли о КХЛ: «Мне повезло быть частью двух великих организаций. Дюков, Крылов и Сушинский пригласили меня в Омск, Яковлев — в “Локомотив”. Я закончил, поеду нянчить внуков»

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и стал победителем плей-офф.
После победы Хартли объявил о завершении карьеры. Канадский специалист возглавлял «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.
— Невероятно! Потрясающие лидеры нашей команды. И какая концовка! «Ак Барс» сделал счет 2:3. Трудно вспомнить, когда я еще ждал окончания одной минуты, как эта минута в концовке финала.
Это мой восьмой чемпионский титул в разных лигах. И все были абсолютно разными. Я абсолютно счастлив за этих ребят из «Локомотива», которые пахали весь сезон и наконец-то были вознаграждены за свои старания. Мне очень повезло быть тренером этой команды.
Мне повезло быть частью двух великих организаций. Александр Дюков, Александр Крылов и Макс Сушинский пригласили меня в Омск. Юрий Яковлев позвал в «Локомотив». Мне очень повезло, что на меня обратили внимание.
— Останьтесь еще на один сезон!
— Нет. Я закончил. Устал. Домой хочу.
— И что будет дальше?
— Поеду нянчить своих внуков, — сказал Хартли.
Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед.