Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
16.00
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
П1
X
П2

Хартли о КХЛ: «Мне повезло быть частью двух великих организаций. Дюков, Крылов и Сушинский пригласили меня в Омск, Яковлев — в “Локомотив”. Я закончил, поеду нянчить внуков»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Источник: Спортс‘’

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и стал победителем плей-офф.

После победы Хартли объявил о завершении карьеры. Канадский специалист возглавлял «Локомотив» с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.

— Невероятно! Потрясающие лидеры нашей команды. И какая концовка! «Ак Барс» сделал счет 2:3. Трудно вспомнить, когда я еще ждал окончания одной минуты, как эта минута в концовке финала.

Это мой восьмой чемпионский титул в разных лигах. И все были абсолютно разными. Я абсолютно счастлив за этих ребят из «Локомотива», которые пахали весь сезон и наконец-то были вознаграждены за свои старания. Мне очень повезло быть тренером этой команды.

Мне повезло быть частью двух великих организаций. Александр Дюков, Александр Крылов и Макс Сушинский пригласили меня в Омск. Юрий Яковлев позвал в «Локомотив». Мне очень повезло, что на меня обратили внимание.

— Останьтесь еще на один сезон!

— Нет. Я закончил. Устал. Домой хочу.

— И что будет дальше?

— Поеду нянчить своих внуков, — сказал Хартли.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед.