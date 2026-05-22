Исаев об эмоциях после победы: «Их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение»

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
Исаев был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина.
— Прекрасные эмоции у тебя, которые дополняются еще индивидуальным призом. Согласен?
— Да. Честно, их мало очень. Просто все отдал. Чувствую опустошение.
— В чем крутость этого «Локомотива»?
— В характере. В чемпионском характере, игре до конца.
— Мы делаем отсылки на шестой матч с «Авангардом»?
— Получается, что да, — сказал Исаев.
