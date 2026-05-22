Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Шалунов о Хартли: «И мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними»

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов высказался после победы в Кубке Гагарина-2026.

Источник: Спортс‘’

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

После победы тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.

— Этот сезон был сложнее прошлого?

— Их нельзя сравнивать, это абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.

— Серия с «Авангардом» стала самой сложной по ходу сезона?

— Наверное, это самая эмоциональная серия сезона. Но каждая серия была очень сложной.

— После победы над «Авангардом» не было сомнений в команде?

— Мы не думали об этом, просто делали свое дело и шли за вторым кубком.

— Как и год назад, вы снова автор победного гола в «золотом» матче.

— Я просто счастлив, что мы выиграли, а я смог помочь команде.

— Хартли объявил об уходе из команды. Что можете сказать о работе под его руководством? Сравните с работой под руководством Игоря Никитина.

— Тяжелый вопрос. Главное, что итог одинаков, и с Бобом мы выиграли второй Кубок подряд.

— Чему вас научил Хартли?

— Я думаю, и мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними.

— «Локомотив» сейчас — самая горячая команда КХЛ. Уже появляются мысли выиграть Кубок Гагарина третий раз подряд?

— В нашей лиге такого не было. Дайте нам этим Кубком насладиться, а дальше — подумаем.

— «Локомотив» — команда династия?

— Смело можно так называть, — сказал Шалунов.

Золотой гол — у Шалунова! Именно он спас «Локо» в серии с «Авангардом».