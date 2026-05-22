Шалунов о Хартли: «И мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними»

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
После победы тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.
— Этот сезон был сложнее прошлого?
— Их нельзя сравнивать, это абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.
— Серия с «Авангардом» стала самой сложной по ходу сезона?
— Наверное, это самая эмоциональная серия сезона. Но каждая серия была очень сложной.
— После победы над «Авангардом» не было сомнений в команде?
— Мы не думали об этом, просто делали свое дело и шли за вторым кубком.
— Как и год назад, вы снова автор победного гола в «золотом» матче.
— Я просто счастлив, что мы выиграли, а я смог помочь команде.
— Хартли объявил об уходе из команды. Что можете сказать о работе под его руководством? Сравните с работой под руководством Игоря Никитина.
— Тяжелый вопрос. Главное, что итог одинаков, и с Бобом мы выиграли второй Кубок подряд.
— Чему вас научил Хартли?
— Я думаю, и мы многому у Боба научились, и он научился у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними.
— «Локомотив» сейчас — самая горячая команда КХЛ. Уже появляются мысли выиграть Кубок Гагарина третий раз подряд?
— В нашей лиге такого не было. Дайте нам этим Кубком насладиться, а дальше — подумаем.
— «Локомотив» — команда династия?
— Смело можно так называть, — сказал Шалунов.
Золотой гол — у Шалунова! Именно он спас «Локо» в серии с «Авангардом».