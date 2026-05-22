Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
«Чикаго Вулвс» с Рябкиным, Неучевым и Павлычевым вышли в финал Запада в Кубке Колдера. Вратарь фарма «Каролины» Мифтахов в плей-офф АХЛ не играл

«Чикаго Вулвс» обыграли «Гранд Рэпидс» в финале дивизиона плей-офф АХЛ (3−1, 3:2 в четвертом матче).

Теперь фарм-клуб «Каролины» сыграет в финале Западной конференции с «Колорадо Иглс» (серия будет до 4 побед).

В составе «волков» выступают четыре россиянина. Вратарь Амир Мифтахов в текущем плей-офф на лед пока ни разу не выходил.

19-летний форвард Иван Рябкин набрал 4 (2+2) очка в 9 играх при полезности «+4».

На счету 22-летнего нападающего Виктора Неучева 3 (1+2) балла в 9 играх, у 29-летнего Никиты Павлычева — 3 (0+3) очка в 9 играх при 14 минутах штрафа.

Фарм «Колорадо» вышел в полуфинал плей-офф АХЛ. Экс-вратарь «Металлурга» Набоков не участвовал в матчах.