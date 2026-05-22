Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.75
П2
18.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
65.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Президент КХЛ Морозов: «Сезон интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф был боевой хоккей, “Локомотив” — с победой»

Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

18-й сезон лиги завершился победой «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли «Ак Барс» (4−2).

— Алексей Алексеевич, как вы оцените прошедший сезон КХЛ? Какие впечатления, выводы, цифры по итогам этого чемпионата?

— Цифрами довольны — мы установили несколько рекордов: и посещаемости, и просмотры на ТВ, и другие показатели. Сезон был интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, все смотрелось очень динамично.

Ребята бились, старались, каждый матч, в том числе, и этот играли до последнего, все игры получились упорными. «Ак Барс» сегодня не сдавался, порадовал своих болельщиков двумя голами, но этого не хватило для того, чтобы сравнять счет и перевести серию в седьмой матч.

Поздравляем «Локомотив» с чемпионством, для них это «золотой» дубль. У команды есть опыт финалов — для них это третий финал подряд, и костяк не менялся в последние годы. Это играет в плюс в таких важных матчах. «Локомотив» — с победой, они в этом сезоне лучшие, — сказал Морозов.

КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф — 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель.

5,7 млн зрителей — рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков — рекорд средней посещаемости.