Президент КХЛ Морозов: «Сезон интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф был боевой хоккей, “Локомотив” — с победой»

18-й сезон лиги завершился победой «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли «Ак Барс» (4−2).
— Алексей Алексеевич, как вы оцените прошедший сезон КХЛ? Какие впечатления, выводы, цифры по итогам этого чемпионата?
— Цифрами довольны — мы установили несколько рекордов: и посещаемости, и просмотры на ТВ, и другие показатели. Сезон был интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, все смотрелось очень динамично.
Ребята бились, старались, каждый матч, в том числе, и этот играли до последнего, все игры получились упорными. «Ак Барс» сегодня не сдавался, порадовал своих болельщиков двумя голами, но этого не хватило для того, чтобы сравнять счет и перевести серию в седьмой матч.
Поздравляем «Локомотив» с чемпионством, для них это «золотой» дубль. У команды есть опыт финалов — для них это третий финал подряд, и костяк не менялся в последние годы. Это играет в плюс в таких важных матчах. «Локомотив» — с победой, они в этом сезоне лучшие, — сказал Морозов.
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф — 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель.
5,7 млн зрителей — рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков — рекорд средней посещаемости.