Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
17.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
65.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Слафковски набрал 2+1 в 1-м матче финала Востока с «Каролиной». Он 1-й игрок «Монреаля» с 1979 года с 3 играми с 3 очками в одном плей-офф

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски сделал дубль и результативную передачу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:2, 1−0).

На счету 22-летнего словака стало 12 (6+6) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 7».

Матч с 3 очками стал для Слафковски третьим в розыгрыше — ранее он сделал хет-трик в первом матче серии первого раунда с «Тампой» (4:3 ОТ), а также ассистентский хет-трик в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3).

Юрай — первый игрок «Монреаля» за 47 лет, кому удалось трижды набрать 3+ очка за игру в одном розыгрыше плей-офф.

В 1979 году Ги Лефлер записал в актив 4 таких матча, во второй раз повторив клубный рекорд Фрэнка Маховлича (1971). После этого его никто не повторял.