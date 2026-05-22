Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Германия
2
:
Венгрия
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
59.00
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Канада
1
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
23.05
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.42
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2

Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для “Питтсбурга”

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением касательно истекающего контракта форварда Евгения Малкина.

Источник: Спортс‘’

— Помню, несколько лет назад Джино был на пороге выхода на рынок свободных агентов. Дело продлилось до июля. Надеюсь, в этот раз о чем-то договориться получится пораньше.

— Будет ли вам сложно играть без Малкина в команде?

— Я всегда рассчитывал играть с ним. Не знаю. После общения со всеми после завершения сезона показалось, что все должно быть порядке с точки зрения контракта Малкина.

Я давно перестал строить планы на будущее. Стараюсь не прогнозировать и не думать наперед. Много раз убеждался, что это плохая идея.

Если Кайл Дубас спросит мое мнение, я его выскажу. Но я не собираюсь выбирать игроков для нашего состава.

Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Думаю, все знают, что он значит для нашей команды, что он сделал для организации за 20 лет, — сказал Сидни Кросби.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше