Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для “Питтсбурга”

— Помню, несколько лет назад Джино был на пороге выхода на рынок свободных агентов. Дело продлилось до июля. Надеюсь, в этот раз о чем-то договориться получится пораньше.
— Будет ли вам сложно играть без Малкина в команде?
— Я всегда рассчитывал играть с ним. Не знаю. После общения со всеми после завершения сезона показалось, что все должно быть порядке с точки зрения контракта Малкина.
Я давно перестал строить планы на будущее. Стараюсь не прогнозировать и не думать наперед. Много раз убеждался, что это плохая идея.
Если Кайл Дубас спросит мое мнение, я его выскажу. Но я не собираюсь выбирать игроков для нашего состава.
Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Думаю, все знают, что он значит для нашей команды, что он сделал для организации за 20 лет, — сказал Сидни Кросби.