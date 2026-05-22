Разин о словах Пересильд о СМИ: «Куда смотрит ассоциация актерских журналистов?»

«Дорогие уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы честно достали перевирать слова вам сказанные, понимаю, что из всего хочется сделать “желтуху” и “перчик”, но не настолько же. Кто там бросил школу? Кто ушел из 9-го класса? Что вы несете?
Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести тем более. Поэтому больше с вопросами о семье, моей личной жизни, детях просьба не обращаться. Ни в коротких интервью, ни в длинных. Никаких комментариев я тоже не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьезные темы вас давно не интересуют — вам из всего хочется сделать «скандальчик»… Делайте без меня — мне это неинтересно.
И не обижайтесь на то, что артисты не хотят с вами ничего обсуждать — вы сами добиваетесь этого регулярно и методично", — говорится в посте Пересильд.
«Куда смотрит ассоциация актерских журналистов?» — отреагировал на пост Разин в сторис.
Напомним, ранее Федерация спортивных журналистов России попросила КХЛ оценить поведение Разина. 27 апреля магнитогорцы победили дома «Ак Барс» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. На пресс-конференции Разин пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».
Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
Андрей Разин: «Возмущен реакцией журналистов на пресс-конференцию. Больше не буду участвовать ни в шоу, ни в интервью. Благодарю Третьяка, Ротенберга, Кожевникова за поддержку».
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов — молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски».
«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча.