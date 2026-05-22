Владимир Крикунов: «Радулов настолько талантлив, что не может насытиться. У него неуемный характер. Он может еще играть, а Овечкин всем уже все доказал»

В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию плей-офф.
Радулов стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
— Мы все стареем. Но Радулов настолько талантлив в хоккее, что не может насытиться игрой. Ему бог отмерил много, а ему все время мало, хочется еще и еще. У него неуемный характер. Но было видно, что он немного устал к концу плей-офф.
— Ранее вы говорили, что 40-летнему Овечкину уже надо заканчивать карьеру. А Радулову после этого сезона стоит еще играть?
— Радулов может еще играть, а Овечкин Сашка всем уже все доказал. Ови сделал в хоккее все, что только можно, — сказал Крикунов.
Такого Радулова невозможно победить. Он выше возраста и обстоятельств.
Радулов разрывает КХЛ почти в 40 лет. Как он держит суперформу?
«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе.