Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
3
:
Словения
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2

Владимир Крикунов: «Радулов настолько талантлив, что не может насытиться. У него неуемный характер. Он может еще играть, а Овечкин всем уже все доказал»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

Источник: Спортс‘’

В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию плей-офф.

Радулов стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

— Мы все стареем. Но Радулов настолько талантлив в хоккее, что не может насытиться игрой. Ему бог отмерил много, а ему все время мало, хочется еще и еще. У него неуемный характер. Но было видно, что он немного устал к концу плей-офф.

— Ранее вы говорили, что 40-летнему Овечкину уже надо заканчивать карьеру. А Радулову после этого сезона стоит еще играть?

— Радулов может еще играть, а Овечкин Сашка всем уже все доказал. Ови сделал в хоккее все, что только можно, — сказал Крикунов.

Такого Радулова невозможно победить. Он выше возраста и обстоятельств.

Радулов разрывает КХЛ почти в 40 лет. Как он держит суперформу?

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе.