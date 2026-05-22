Исаев о том, что его признали MVP плей-офф: «Неожиданно. Я просто делал свою работу. Рад, что получил награду»

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
— Ожидали получить индивидуальный приз?
— Неожиданно. Я просто делал свою работу. Рад, что получил награду.
— Вам помогли поднять кубок над головой…
— Я в прошлом году так же его взял. Сил нет поднимать и опускать его (улыбается).
— На последних минутах шестого матча сердце екнуло?
— Я спокойно делал свою работу, не переживал. Просто надо было удержать счет — это удалось, — сказал Исаев.
Вратарь «Локомотива» Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.
