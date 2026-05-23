Демидов стал 3-м новичком «Монреаля» за 35 лет с голом в финале конференции

Форвард «Монреаля» Иван Демидов забил гол в 1-м матче финала Востока с «Каролиной» (6:2, 1−0 в серии).
Он стал третьим новичком «Канадиенс» за последние 35 лет, забросившим шайбу в финале конференции/полуфинале Кубка Стэнли.
Ранее это удалось Коулу Кофилду (4 гола в полуфинале 2021 года) и Тому Пайэтту (1 гол в финале конференции в 2010 году).