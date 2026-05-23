Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
3
:
Словения
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2

Кожевников о том, что Исаева признали MVP: «Те, кто выбирал, расписался в недопонимании философии хоккея. В этом плей-офф был только один самый ценный игрок — Радулов»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает форварда «Локомотива» Александра Радулова самым ценным игроком плей-офф-2026.

Источник: Спортс‘’

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

— «Локомотив» — чемпион по делу и по духу?

— Никаких вопросов, победа Ярославля закономерна, объясняется всей логикой нашей игры. Отдаю должное Казани — мощная команда, которая распределила силы по сезону и смогла добавить в плей-офф, особенно в его середине. Но с «Локомотивом» на дистанции она не справилась, сыграла именно на 2−4. Все по делу!

— Сам финал вам понравился?

— Боевой, рабочий хоккей среднего уровня. Но были игроки, которые над этим уровнем возвышались.

— Кто?

— Мастер номер один — Александр Радулов. Его пик наступил в финале серии с «Авангардом» и в начале финала. Позже, ближе к концу серии Радулов полностью растворился в команде, где-то даже немного убрал личное.

Золотой матч и его самые нервные минуты он провел именно как командный лидер. Ушел от драчек, как бы его ни провоцировали, от риска получить малый штраф — все во имя победы в серии и в плей-офф. Идеальная командная игра!

— Но приз самого ценного получил вратарь «Локомотива» Даниил Исаев…

— Я все понимаю, Исаев сыграл отлично, а молодежь надо поддерживать. Но тут те, кто выбирал, расписался в недопонимании философии нашей игры.

В этом финале и в этом плей-офф был только один самый ценный игрок — Радулов. Любой истинно хоккейный человек скажет именно так! — сказал Кожевников.

Такого Радулова невозможно победить. Он выше возраста и обстоятельств.

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед.