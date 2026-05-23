Кожевников о том, что Исаева признали MVP: «Те, кто выбирал, расписался в недопонимании философии хоккея. В этом плей-офф был только один самый ценный игрок — Радулов»

В четверг клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4−2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.
— «Локомотив» — чемпион по делу и по духу?
— Никаких вопросов, победа Ярославля закономерна, объясняется всей логикой нашей игры. Отдаю должное Казани — мощная команда, которая распределила силы по сезону и смогла добавить в плей-офф, особенно в его середине. Но с «Локомотивом» на дистанции она не справилась, сыграла именно на 2−4. Все по делу!
— Сам финал вам понравился?
— Боевой, рабочий хоккей среднего уровня. Но были игроки, которые над этим уровнем возвышались.
— Кто?
— Мастер номер один — Александр Радулов. Его пик наступил в финале серии с «Авангардом» и в начале финала. Позже, ближе к концу серии Радулов полностью растворился в команде, где-то даже немного убрал личное.
Золотой матч и его самые нервные минуты он провел именно как командный лидер. Ушел от драчек, как бы его ни провоцировали, от риска получить малый штраф — все во имя победы в серии и в плей-офф. Идеальная командная игра!
— Но приз самого ценного получил вратарь «Локомотива» Даниил Исаев…
— Я все понимаю, Исаев сыграл отлично, а молодежь надо поддерживать. Но тут те, кто выбирал, расписался в недопонимании философии нашей игры.
В этом финале и в этом плей-офф был только один самый ценный игрок — Радулов. Любой истинно хоккейный человек скажет именно так! — сказал Кожевников.
Такого Радулова невозможно победить. Он выше возраста и обстоятельств.
