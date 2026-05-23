Паньотта о «Вашингтоне»: «Интересно, как долго в команде продержится Строум. Это будет интересное межсезонье для “Кэпиталс”

"Интересно посмотреть на прогресс Ильи Протаса в связке с братом, если он попадет в состав. Что это значит для других игроков? Некоторые интересуются, как долго в команде продержится Дилан Строум. Возможно, это касается и других — даже без упоминания Овечкина.
Это будет интересное межсезонье для «Кэпиталс». Они хотят вернуться в борьбу за плей-офф, но при этом дать своей молодежи больше игрового времени и возможностей", — сказал Паньотта.
29-летний Строум набрал 58 (19+39) очков в 80 матчах прошлого регулярного чемпионата — худший результат за четыре сезона в «Вашингтоне».
Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой 5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2028 года.
«Вашингтон» продлил контракт с Лильегреном на 2 года. Кэпхит — 3,25 млн долларов.