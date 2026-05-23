Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Меня восхитило, что он очень расстроился из-за невыхода в плей-офф. Он спрашивал руководство о планах на межсезонье»

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.
"Что меня в нем восхищает, так это то, что он был очень, очень расстроен тем, что мы не попали в плей-офф.
Он встречался с Крисом Патриком (генменеджер «Вашингтона» — Спортс«“) и с Брайаном Маклелланом (президент “Кэпиталс” по хоккейным операциям — Спортс”») и интересовался планами на межсезонье.
Он спрашивал: «Как нам создать отличную команду? Что нужно сделать? Какой у нас план на драфте? Что мы будем делать с обменами и на рынке свободных агентов?».
Ему есть над чем подумать. Я не оказываю на него никакого давления. Мой совет ему такой: "Знаю, что ты не вернешься, если не будешь на 110 процентов предан команде, болельщикам и желанию побеждать.
Я не могу решать за тебя. Ты должен это делать сам", — сказал Леонсис.
Паньотта о «Вашингтоне»: «Интересно, как долго в команде продержится Строум. Это будет интересное межсезонье для “Кэпиталс”.