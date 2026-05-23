Журналист The Athletic Сврлуга об Овечкине: «О двухлетнем контракте не говорят — он может быть только на сезон-2026/27. Александру придется смириться с церемониями от всех команд»

Срок действующего договора 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.
"Давайте внесем ясность: никто не говорит о двухлетнем контракте — он может быть только на сезон-2026/27. Овечкину придется смириться с неизбежными церемониями от всех остальных команд.
Итак, вот аргументы в пользу еще одного года: он по-прежнему забивает, он не хочет уходить, не совершив последний рывок в плей-офф, и вокруг него появилось несколько молодых игроков, которые могут отдать ему несколько точных передач", — написал Сврлуга.
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Меня восхитило, что он очень расстроился из-за невыхода в плей-офф. Он спрашивал руководство о планах на межсезонье».