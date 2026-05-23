Мама Овечкина и Ротенберг посетили церемонию закрытия года в «Красной Машине Юниор»: «Я рада, что дети занимаются спортом, не болтаются по улицам»

Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и мама капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, посетила церемонию закрытия учебного года в школе «Красная Машина-Юниор» и обратилась к юным хоккеистам и их родителям.
На церемонии также выступил главный тренер сборной «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
"Так быстро прошло время. Сейчас Саше 40 лет. А где-то 33 года назад мы также водили своего ребенка на тренировки, где только можно: в пять утра, шесть, 11 вечера, ночью. Я знаю, какой это труд, сколько это времени отнимает у родителей.
Я вам желаю, чтобы вы трудились, не стеснялись, боролись за своего ребенка. Чтобы вашему ребенку давалось больше времени, он был самый техничный, заметный на площадке. Я очень рада, что дети сейчас занимаются спортом, не болтаются по улицам. Хочу пожелать удачи, здоровья и, самое главное, терпения", — сказала Татьяна Овечкина.