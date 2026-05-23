Хоккей. НХЛ
24.05
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Австрия
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Швеция
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
П1
X
П2

Алексей Терещенко: «Овечкиным, Малкиным, Радуловым нужно дорожить. В НХЛ ценят таких ветеранов, у нас тренеры боятся использовать возрастных игроков, к сожалению»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко выразил мнение, что клубам в Fonbet КХЛ нужно давать больше игрового времени таким опытным игрокам, как форвард «Локомотива» Александр Радулов, а также Евгений Малкин из «Питтсбурга» и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Источник: Спортс''

"Если мы говорим про НХЛ, то там дорожат такими игроками, как Радулов, Овечкин и Евгений Малкин, которые вносят свой вклад в лигу, сами играют на высоком уровне. К сожалению, в нашем хоккее тренеры боятся использовать опытных, возрастных игроков, и почему, я не знаю. И из-за этого уровень хоккея немного падает.

Хорошо ведь, когда есть опытные игроки, которые знают, подсказывают молодым. Если говорить про Радулова, то посмотрите, как вырос с ним в «Локомотиве» Егор Сурин. Кто-то говорил, что без Радулова Сурин теряется, но это не так. Но он вырос как игрок благодаря Александру, который дал ему большой толчок в развитии.

Да и многим ребятам Радулов показывает, как нужно правильно относиться к своей работе, любимому делу. То же самое можно сказать и про Овечкина, и про Малкина. Просто вопрос в том, что нужно дорожить такими игроками, а не списывать их со счетов. Не то чтобы им находить место в составе, а с их помощью подкручивать винтики для слаженной работы механизма", — сказал Терещенко.

