24.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Австрия
:
Германия
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Швеция
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
Горохов об Овечкине: «Надеюсь, сыграет за родное “Динамо” минимум сезон. У него есть качества и харизма лидера, “дядьки-наставника”

Экс-защитник «Локомотива», депутат Ярославской областной Думы Илья Горохов надеется, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернется в «Динамо».

Источник: Спортс''

"Радулов и Овечкин — спортсмены до мозга костей, спортивные долгожители, умеющие себя готовить не только спортивно, но и ментально, являясь одновременно для болельщиков и кумирами. Сравнивать их некорректно, но параллели провести можно, ведь очень много спортивного общего между ними.

Оба хороши в силовой борьбе, максимально выносливы. Обладают многими качествами настоящего лидера, «дядьки-наставника», харизмой, что позволяет им добиваться выдающихся индивидуальных наград в том числе.

Уверен, что игры Саши Овечкина смотрит и пересматривает наша молодежь, на него ориентируются. Мы дружим с давних времен, Сашу любят и уважают за его простоту, доступность в общении. Кстати, ждем его семьей в гости! И я очень надеюсь, что он еще сыграет за свой родной клуб «Динамо» как минимум сезон", — заявил Горохов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше