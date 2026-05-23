Горохов об Овечкине: «Надеюсь, сыграет за родное “Динамо” минимум сезон. У него есть качества и харизма лидера, “дядьки-наставника”

"Радулов и Овечкин — спортсмены до мозга костей, спортивные долгожители, умеющие себя готовить не только спортивно, но и ментально, являясь одновременно для болельщиков и кумирами. Сравнивать их некорректно, но параллели провести можно, ведь очень много спортивного общего между ними.
Оба хороши в силовой борьбе, максимально выносливы. Обладают многими качествами настоящего лидера, «дядьки-наставника», харизмой, что позволяет им добиваться выдающихся индивидуальных наград в том числе.
Уверен, что игры Саши Овечкина смотрит и пересматривает наша молодежь, на него ориентируются. Мы дружим с давних времен, Сашу любят и уважают за его простоту, доступность в общении. Кстати, ждем его семьей в гости! И я очень надеюсь, что он еще сыграет за свой родной клуб «Динамо» как минимум сезон", — заявил Горохов.