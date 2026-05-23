Сыновья Овечкина будут тренироваться в «Красной Машине-Юниор», сообщил Ротенберг: «Великие спортсмены отдают детей в нашу школу»

"Огромная благодарность родителям, которые поддерживают и отдают к нам в школу детей. Также в нашу школу отдают детей такие великие спортсмены, как Александр Радулов.
Или вот Александр Овечкин прислал своих детишек на уроки в нашу школу катания. Они ходят, занимаются, были на награждении. Очень рады, что мы — большая хоккейная семья", — сказал Ротенберг.
Ротенберг поздравил «Красную Машину-Юниор» с завершением сезона: «Важны не только медали и места. Главное — как наши дети становятся сильнее, учатся слушать тренера и никогда не сдаваться».
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.