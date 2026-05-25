«Вегас» — 7-я команда в истории НХЛ, победившая в плей-офф победителя регулярки с отыгрышем дефицита в 3 шайбы

После первого периода «Голден Найтс» уступали со счетом 0:3.
«Голден Найтс» стали седьмым клубом в истории НХЛ с победой в плей-офф при отыгрыше дефицита в 3 или более шайб у победителя регулярного чемпионата.
Ранее такое достижение в актив записали:
1936 год — «Торонто» (3-й матч финала с «Детройтом», 4:3 ОТ после 0:3, итог серии — 1−3).
1971 — «Монреаль» (2-й матч четвертьфинала с «Бостоном», 7:5 после 1:5, итог серии — 4−3).
1984 — «Калгари» (2-й матч второго раунда с «Эдмонтоном», 6:5 ОТ после 1:4, итог серии — 3−4).
1987 — «Филадельфия» (3-й матч финала с «Эдмонтоном», 5:3 после 0:3, итог серии — 3−4).
2018 — «Виннипег» (3-й матч второго раунда с «Нэшвиллом», 7:4 после 0:3, итог серии — 4−3).
2019 — «Коламбус» (1-й матч первого раунда с «Тампой», 4:3 после 0:3, итог серии — 4−0).