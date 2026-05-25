Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
28.00
П2
59.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.42
П2
6.50
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
32.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
5
:
Австрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
1
:
Канада
5
П1
X
П2

«Вегас» — 7-я команда в истории НХЛ, победившая в плей-офф победителя регулярки с отыгрышем дефицита в 3 шайбы

«Вегас» обыграл «Колорадо» (5:3) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3−0).

После первого периода «Голден Найтс» уступали со счетом 0:3.

«Голден Найтс» стали седьмым клубом в истории НХЛ с победой в плей-офф при отыгрыше дефицита в 3 или более шайб у победителя регулярного чемпионата.

Ранее такое достижение в актив записали:

1936 год — «Торонто» (3-й матч финала с «Детройтом», 4:3 ОТ после 0:3, итог серии — 1−3).

1971 — «Монреаль» (2-й матч четвертьфинала с «Бостоном», 7:5 после 1:5, итог серии — 4−3).

1984 — «Калгари» (2-й матч второго раунда с «Эдмонтоном», 6:5 ОТ после 1:4, итог серии — 3−4).

1987 — «Филадельфия» (3-й матч финала с «Эдмонтоном», 5:3 после 0:3, итог серии — 3−4).

2018 — «Виннипег» (3-й матч второго раунда с «Нэшвиллом», 7:4 после 0:3, итог серии — 4−3).

2019 — «Коламбус» (1-й матч первого раунда с «Тампой», 4:3 после 0:3, итог серии — 4−0).