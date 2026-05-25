Маккиннон получил травму колена в 3-м матче серии с «Вегасом», блокируя бросок. Он продолжил игру, но провел только 4 смены в 3-м периоде

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил травму колена в третьем матче финала Западной конференции с «Вегасом» (3:5, 0−3).

Во втором периоде при счете 3:2 в пользу «Эвеланш» 30-летний канадец блокировал бросок защитника «Голден Найтс» Ши Теодора.

Какое-то время он не мог подняться со льда, но затем вернулся на скамейку, отказавшись от помощи партнеров. Сыграв еще 2 смены, он ушел в раздевалку.

В третьем периоде Маккиннон вернулся на лед, но отыграл только 4 смены, в том числе две — в последние 2 минуты. Его игровое время в матче составило 18:02.

Нэтан завершил встречу с полезностью «минус 1», отметившись результативной передачей. В трех играх серии у него нет голов при 2 ассистах и «минус 3».

Всего в плей-офф — 15 (7+8) баллов в 12 играх при «+4».

После игры никакой новой информации о состоянии игрока не поступило, как сообщил журналист Эван Равал из Denver Gazette.