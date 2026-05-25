Ничушкин получил травму в 3-м матче серии с «Вегасом». Форвард «Колорадо» не провел ни одной смены в 3-м периоде

31-летний россиянин ни разу не вышел на лед в третьем периоде. Его игровое время в матче составило 8:34.
Он успел отметиться 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, завершив встречу с полезностью «минус 1».
В текущем плей-офф НХЛ у Ничушкина 4 (2+2) очка в 12 играх при «+1».
После игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не предоставил никакой информации о его состоянии.
Маккиннон получил травму колена в 3-м матче серии с «Вегасом», блокируя бросок. Он продолжил игру, но провел только 4 смены в третьем периоде.