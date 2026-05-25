Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Венгрия
П1
1.03
X
28.00
П2
59.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Норвегия
П1
1.45
X
5.42
П2
6.50
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Великобритания
П1
1.09
X
14.00
П2
33.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
5
:
Австрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
1
:
Канада
5
П1
X
П2

Ничушкин получил травму в 3-м матче серии с «Вегасом». Форвард «Колорадо» не провел ни одной смены в 3-м периоде

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не сумел завершить третий матч финала Западной конференции с «Вегасом» (3:5, 0−3) из-за нераскрытой травмы.

31-летний россиянин ни разу не вышел на лед в третьем периоде. Его игровое время в матче составило 8:34.

Он успел отметиться 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, завершив встречу с полезностью «минус 1».

В текущем плей-офф НХЛ у Ничушкина 4 (2+2) очка в 12 играх при «+1».

После игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не предоставил никакой информации о его состоянии.

Маккиннон получил травму колена в 3-м матче серии с «Вегасом», блокируя бросок. Он продолжил игру, но провел только 4 смены в третьем периоде.