Марнер укрепил лидерство в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ — 21 очко в 15 играх. Он 6-й игрок в истории «Вегаса» с 20+ баллами в одном розыгрыше

На счету 29-летнего канадца 21 (7+14) очко в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
На втором месте идет другой форвард «Голден Найтс» Джек Айкел с 18 (2+16) баллами в 15 играх (сегодня — 0+0).
Марнер стал шестым игроком в истории «Вегаса», достигшим отметки 20 очков в одном розыгрыше плей-офф.
В список также входят Айкел (2023 — 26 в 22 играх), Джонатан Маршессо (2018 — 21 в 20; 2023 — 25 в 22), Марк Стоун (2023 — 24 в 22), Райлли Смит (2018 — 22 в 20) и Чендлер Стивенсон (2023 — 20 в 22).