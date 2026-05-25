Форвард «Вегаса» Хауден делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ с Дорофеевым — 10 шайб в 15 играх. У Бретта было 12 голов в 58 матчах в регулярке

На счету 28-летнего канадца стало 12 (10+2) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8».
Хауден делит лидерство в гонке снайперов розыгрыша с одноклубником Павлом Дорофеевым — у обоих по 10 шайб (россиянин сегодня не забил, его гол в первом периоде был отменен из-за игры рукой).
В регулярном чемпионате у Бретта было 12 шайб в 58 играх за «Голден Найтс» при 22 очках.
Добавим, что текущем плей-офф он забил больше, чем ранее за все время выступлений в Кубке Стэнли (9 шайб в 43 играх до этого сезона).