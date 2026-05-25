«Торонто Марлис» с Ахтямовым вышли в финал Востока в плей-офф АХЛ и сыграют с фармом «Питтсбурга». В составе всех команд из топ-4 Кубка Колдера есть вратари из России

24-летний россиянин отразил 22 из 24 бросков. «Марлис» выиграли, сравняв счет на 56-й минуте и забив победный гол за 12 секунд до завершения третьего периода (отличился форвард Истон Коуэн).
У Ахтямова в текущем розыгрыше Кубка Колдера 7 побед в 11 играх при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,18.
В финале Восточной конференции фарм «Торонто» сыграет с «Уилкс-Бэрри» (фармом «Питтсбурга») в серии до 4 побед.
Отметим, что в составе всех финалистов конференций в текущем розыгрыше есть российский вратари. Основным вратарем «Пингвинс» является Сергей Мурашов.
К «Колорадо Иглс» по ходу плей-офф присоединился Илья Набоков (пока ни разу не сыграл), а в «Чикаго Вулвс» (фарме «Каролины») вторым номером выступает Амир Мифтахов (пока нет игр в этом плей-офф).