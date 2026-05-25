Форвард «Локо» Котков: «Радулов — зверь. Два Кубка Гагарина в Ярославле взял. Машина!»

Нападающий «Локо» Матвей Котков высказался после победы в Кубке Харламова.

Источник: Спортс‘’

МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии. 17-летний Котков был признан самым ценным игроком плей-офф.

— От нас много требуют, и мы выполняем тренерскую установку, и поэтому все получается.

Все пацаны были голодные до Кубка, все пластались в каждой игре. Мы были сплоченными, и это сыграло большую роль.

— За первую команду, «Локомотив», тоже рады?

— Дважды чемпионами стали — молодчики.

— Часто с ними пересекаетесь?

— Мы не пересекаемся. Но смотрим по телевизору, как они играют, и черпаем звания из этого.

— Из игры Александра Радулова тоже?

— Конечно, Александр — вообще зверь. Два Кубка в Ярославле взял. Машина! — сказал Котков.

17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ.

