Форвард «Локо» Котков: «Радулов — зверь. Два Кубка Гагарина в Ярославле взял. Машина!»

МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии. 17-летний Котков был признан самым ценным игроком плей-офф.
— От нас много требуют, и мы выполняем тренерскую установку, и поэтому все получается.
Все пацаны были голодные до Кубка, все пластались в каждой игре. Мы были сплоченными, и это сыграло большую роль.
— За первую команду, «Локомотив», тоже рады?
— Дважды чемпионами стали — молодчики.
— Часто с ними пересекаетесь?
— Мы не пересекаемся. Но смотрим по телевизору, как они играют, и черпаем звания из этого.
— Из игры Александра Радулова тоже?
— Конечно, Александр — вообще зверь. Два Кубка в Ярославле взял. Машина! — сказал Котков.
17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ.
