Березкин о победе в Кубке Гагарина: «Было нервно, но я был уверен в каждом из ребят. Исаев — красавчик. Провел феноменальный сезон, плей-офф, подтащил нас»

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4−2 выиграл финальную серию плей-офф во втором сезоне подряд.
— Было нервно, но я был уверен в каждом из ребят. Даня Исаев — красавчик. Провел феноменальный сезон, плей-офф, подтащил нас, и, как итог, у нас Кубок Гагарина. Даню еще и MVP признали. Я считаю, все заслуженно. Радулов в прошлом году взял, в этом Исай.
— Какое чемпионство сложнее далось?
— Когда мы выиграли в прошлом году, не было такого осознания, что мы взяли Кубок Гагарина. Сейчас это осознание пришло быстрее, и больше радости, что ль. В прошлом году было легкое опустошение, что мы сделали все и добились цели, отдав все силы. Но этот сезон в целом был сложный.
Знаете, мне кажется, сказался наш чемпионский опыт. Вот это и помогло выиграть второй год подряд, — сказал Березкин.
Чемпионский парад «Локомотива»: Хартли говорил на русском, а Радулов хрипел и обещал новые победы.
«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе.