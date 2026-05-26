Козлов о «Салавате»: «Точечные усиления хотелось бы иметь. И вместо кого-то, и для глубины состава. Это постоянный процесс, который будет длиться до начала следующего сезона»

— Из лидеров прошедшего сезона контракты есть у Родуолда, Броссо, Алалыкина, Сучкова и Жаровского. В следующем сезоне вы планируете сразу использовать их на ведущих ролях или им придется заново доказывать?
— Всем придется доказывать. Если кто-то придет не в форме, то как он будет играть?
— Сохранит ли «Салават» полностью прежние очертания? Какие изменения вообще нужны?
— Точечные усиления, конечно, хотелось бы иметь. В том числе и вместо кого-то, и для глубины состава. Это постоянный процесс, который будет длиться до начала следующего сезона.
— На что способна нынешняя сборка «Салавата»? Каков ее потолок и перспективы?
— Хочется, чтобы этот потолок был повыше. Это процесс длиной в прошлый сезон и следующий. Если команда собирается что-то выиграть, то должен быть прогресс и высокая конкуренция. Это хоккей.
Может быть, хорошему игроку другая команда даст больше денег, и он уйдет. Здесь много нюансов и стечений обстоятельств, которые не позволяют сказать, что идеально, а что нет, — сказал Козлов.