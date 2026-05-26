Генменеджер «Лос-Анджелеса» о запрете от «Вегаса» на переговоры с Кэссиди: «Команда имеет право решить, давать разрешение или нет. Нужно двигаться дальше»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Кен Холланд высказался о ситуации с тренером Брюсом Кэссиди.

Источник: Спортс‘’

Ранее появилась информация, что «Вегас» не разрешил бывшему главному тренеру команды начать переговоры с «Лос-Анджелесом».

«Голден Найтс» уволили Кэссиди в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.

"Процесс таков, что практически у каждого есть контракт с кем-то, поэтому ты должен запросить разрешение [на переговоры], и затем команда имеет право решить, давать разрешение или нет.

За эти годы мне звонили по поводу, может быть, не главных тренеров, но люди звонили, а мы не хотели отпускать, и мы находили способ удержать.

Это ваше право, это то, о чем вы договариваетесь, когда подписываете контракт. Я в этом спорте уже давно и знаю, что если кто-то решил не давать разрешение, он оговорил это право, и вам нужно двигаться дальше", — сказал Холланд.

Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства».