Романов о том, почему не вернулся в КХЛ летом: «А куда возвращаться? Права у “Автомобилиста”, там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему н

«Блюз» подписали контракт с Романовым в октябре 2025 года.
— Удивительно, что вы вообще остались в Америке после того, как «Шаркс» не дали контракт и выпустили на рынок свободных агентов.
— А куда возвращаться? Права в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему не привело.
Ехать в Екатеринбург и играть за «Горняк»? Я изначально верил, что найдется вариант с Северной Америке, надо было потерпеть.
— Говорят, что «Автомобилист» этим летом готов отдать вас в любой клуб КХЛ.
— Не знаю, не знаю. У меня совсем другая информация. Вроде бы переговоры какие-то были, но запрашивают серьезную компенсацию, — сказал вратарь «Спрингфилда» Романов.