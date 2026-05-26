Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Венгрия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
9.50
П2
1.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Великобритания
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словения
5
:
Италия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
7
:
Венгрия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2

Романов о том, почему не вернулся в КХЛ летом: «А куда возвращаться? Права у “Автомобилиста”, там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему н

Вратарь системы «Сент-Луиса» Георгий Романов рассказал, почему не вернулся в «Автомобилист» в прошлое межсезонье.

Источник: Спортс‘’

«Блюз» подписали контракт с Романовым в октябре 2025 года.

— Удивительно, что вы вообще остались в Америке после того, как «Шаркс» не дали контракт и выпустили на рынок свободных агентов.

— А куда возвращаться? Права в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему не привело.

Ехать в Екатеринбург и играть за «Горняк»? Я изначально верил, что найдется вариант с Северной Америке, надо было потерпеть.

— Говорят, что «Автомобилист» этим летом готов отдать вас в любой клуб КХЛ.

— Не знаю, не знаю. У меня совсем другая информация. Вроде бы переговоры какие-то были, но запрашивают серьезную компенсацию, — сказал вратарь «Спрингфилда» Романов.