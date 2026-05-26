Крис Джонстон: «Лавиолетт уже поднялся у “Ойлерс” в шорт-листе тренеров, думаю. Он также будет интересен “Торонто” и “Лос-Анджелесу”

«Думаю, Лавиолетт уже поднялся в шорт-листе “Ойлерс”. “Вегас” дал понять, что не позволит Брюсу Кэссиди говорить с клубами до окончания плей-офф, но мы не знаем, что будет после.
«Эдмонтон» не может это контролировать, а лига не собирается вмешиваться, поэтому клубу приходится рассматривать другие варианты, а их не так много.
Ждать до лета — риск. Думаю, Лавиолетт также будет интересен «Торонто» и «Лос-Анджелесу», но в «Кингс» я не так уверен", — сказал Джонстон.
Лавиолетт не работает в НХЛ с 2025 года, когда его уволили из «Рейнджерс» после одного сезона.
Форвард «Локомотива» Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном» (Артур Хайруллин).