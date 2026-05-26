Андрей Коваленко о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Штаб Никитина заложил мощный фундамент. Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое»

— За счет чего «Локомотив» в финале прошел «Ак Барс»?
— За счет кубкового опыта. Состав «Локомотива» практически на сто процентов сохранился с прошлого, чемпионского, года. Штаб Игоря Никитина за пять лет заложил мощный фундамент, Боб Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое.
Такого стабильного и глубокого состава нет, наверное, ни в одном клубе КХЛ, это ярославская привилегия. Отсюда результат. Плюс Казань совершила ошибки, которые Ярославль использовал.
— Какие?
— Один из игроков «Ак Барса», на мой взгляд, совершенно напрасно начал критиковать соперников через прессу, перешел на личности. В плей-офф такие моменты всегда отслеживаются. И такая опытная команда, как «Локомотив», обязательно использует их как дополнительную мотивацию.
Посмотрите, как сыграл тот же Александр Радулов. Он — очень эмоциональный хоккеист, но провокации соперника, наоборот, позволили ему сберечь свои эмоции и воплотить их в командный результат.
Особенно это бросалось в глаза в решающем, шестом, матче, когда Радулов молча уходил от любой заварушки, всю энергию направив на завоевание Кубка. Настоящий лидер! — сказал Коваленко.
