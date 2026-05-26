Юлия Ефимова: «Я беру пример с Овечкина в плане долгожительства в спорте. Он в шутку ответил, что он плохой пример»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о встрече с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

В воскресенье Ефимова и Овечкин посетили финал FONBET Кубка России по футболу в Москве, где «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

— Очень рада, что впервые в жизни встретилась с Овечкиным, которого очень уважаю как великого спортсмена. Обрадовалась, что Александр меня тоже знает. Он сказал, что я — молодец. И спросил, плаваю ли я еще. Я ответила, что да. И беру пример с него в плане долгожительства в спорте. Овечкин в шутку ответил, что он — плохой пример.

— Как вам победа «Спартака»?

— Прекрасно, ведь я болею за эту команду. Очень классный вайб, почти 73 тысячи зрителей. И меня потом провели на поле после матча. Масштаб грандиозный! И я почему‑то до матча была уверена, что победит «Спартак» — так и получилось, — сказала Ефимова.

