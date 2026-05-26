«Питтсбург» и Малкин обсуждают однолетний контракт. «Пингвинс» могут предложить форварду 4,8 млн долларов в год

Действующий договор форварда с кэпхитом 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
Клуб из Пенсильвании находится в контакте с Джей Пи Бэрри — агентом российского хоккеиста. Обе стороны сосредоточены на однолетнем соглашении.
В этом сезоне фактическая зарплата Малкина составила 4,8 миллиона долларов (3,8 млн — бонусы, 1 млн — базовая зарплата).
По данным The Athletic, «Питтсбург» по новому контракту может предложить Малкину зарплату 4,8 миллиона долларов за сезон.
В этом сезоне Малкин набрал 61 (19+42) балл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 6 играх.
