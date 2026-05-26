Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов — после 42-й и 63-й игры, 1 млн — за выход в плей-офф, 500 тысяч — за п

Российский хоккеист подписал новое соглашение с «Пингвинс» на один год и зарплатой 5,5 миллионов долларов.
Также форвард может заработать еще 3,5 миллиона долларов в качестве бонусов.
Малкин получит по 250 тысяч долларов после 42-й и 63-й игры в сезоне. Хоккеисту заплатят миллион долларов в случае выхода «Питтсбурга» в плей-офф.
Еще по 500 тысяч долларов игрок может заработать в случае прохода каждого из раундов Кубка Стэнли.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше